EHealth: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

EHealth hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,58 USD gegenüber -0,330 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 88,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 22,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at