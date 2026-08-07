EHealth: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

EHealth äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EHealth ein Ergebnis je Aktie von -0,980 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 44,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at