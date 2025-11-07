EHealth: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

EHealth lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EHealth ein EPS von -1,830 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,77 Prozent auf 53,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at