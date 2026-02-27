EHealth stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

EHealth lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat EHealth mit einem Umsatz von insgesamt 326,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,51 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,340 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,190 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 554,01 Millionen USD, während im Vorjahr 532,41 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at