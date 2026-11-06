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06.11.2026 06:31:28
EHealth: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
EHealth lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
EHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,460 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 21,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 60,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EHealth 53,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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