Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
30.04.2026 17:20:00
Ehemalige Samsung-Designer entwickeln leichten E-Antrieb fürs Fahrrad
Cyplore hat einen leichten E-Antrieb entwickelt, der aus Fahrrädern E-Bikes macht. Hinter dem Hongkonger Unternehmen stecken Designer aus bekannten Firmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
|
29.04.26
|Ausblick: Samsung gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
15.04.26
|Samsung SDS-Aktie explodiert: KKR-Deal entfacht Rally - Mutterkonzern Samsung profitiert mit (finanzen.at)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Samsung informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.04.26
|NASDAQ-100-Aufnahme treibt Sandisk-Aktie - auch Samsung und SK hynix im Aufwind (finanzen.at)
|
07.04.26
|Samsung überzeugt mit Rekordergebnis - Aktie steigt (dpa-AFX)
|
07.04.26
|Samsung prognostiziert historischen Rekordgewinn (Spiegel Online)
|
01.04.26