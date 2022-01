Ehemaliger AUDI-Manager wird neuer Chef von Ford Deutschland

Außerdem übernimmt der Branchenkenner die Verantwortung für das gesamte Pkw-Geschäft von Ford Motor in Europa, wie der Konzern am Montag mitteilte. Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" darüber berichtet.

Der Präsident von Ford of Europe, Stuart Rowley, betonte, Sander bringe "die Dynamik, Führungsqualität und Ideen mit, die wichtig sind, um die Transformation unseres Pkw-Geschäfts in Europa zu beschleunigen und unseren Kunden neue vernetzte Erlebnisse zu ermöglichen". In Sanders Aufgabenbereich werden zwei bisherige Führungspositionen kombiniert. Dies unterstreiche Fords Engagement, die Elektrifizierung seiner europäischen Produktpalette noch schneller voranzutreiben, betonte das Unternehmen.

Sander wird seine neue Aufgabe am 1. Juni antreten und sein Büro in Köln haben. Der in Hildesheim geborene Manager hat Maschinenbau studiert und sein Studium an der Technischen Universität Braunschweig als Diplom-Ingenieur abgeschlossen. Danach arbeitete er lange Jahre im In- und Ausland für den Volkswagen-Konzern - zuletzt als Senior Vice President of Sales für Europa bei der AUDI AG. Er wohnt derzeit in Ingolstadt, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

/rea/DP/mis

KÖLN (dpa-AFX)