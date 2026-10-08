UniCredit Aktie

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WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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08.10.2026 11:05:00

Ehemaliger Bank-Austria-Creditanstalt-Chef Karl Samstag gestorben

Der ehemalige Chef der früheren Bank-Austria-Creditanstalt, Karl Samstag, ist am Montag im 82. Lebensjahr verstorben. Das teilte die Bank Austria der APA mit. Samstag war von 1991 an Vorstandsmitglied in der Bank, von 2003 bis 2004 war er Vorstandsvorsitzender des Instituts. Daneben saß er in seiner beruflichen Laufbahn in zahlreichen Aufsichtsräten namhafter Unternehmen, darunter bei der Oberbank, der BKS Bank, der SBO, der Signa Prime und beim Verkehrsbüro.

bel/kre

ISIN IT0005239360 WEB http://www.bankaustria.at

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