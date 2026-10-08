UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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08.10.2026 11:05:00
Ehemaliger Bank-Austria-Creditanstalt-Chef Karl Samstag gestorben
Der ehemalige Chef der früheren Bank-Austria-Creditanstalt, Karl Samstag, ist am Montag im 82. Lebensjahr verstorben. Das teilte die Bank Austria der APA mit. Samstag war von 1991 an Vorstandsmitglied in der Bank, von 2003 bis 2004 war er Vorstandsvorsitzender des Instituts. Daneben saß er in seiner beruflichen Laufbahn in zahlreichen Aufsichtsräten namhafter Unternehmen, darunter bei der Oberbank, der BKS Bank, der SBO, der Signa Prime und beim Verkehrsbüro.
bel/kre
ISIN IT0005239360 WEB http://www.bankaustria.at
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Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
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09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.at)
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09:28
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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07.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich (finanzen.at)
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07.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
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07.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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06.10.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
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06.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 steigt letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|75,62
|-2,86%