25.02.2026 20:44:00
Ehemaliger Betreiber des Wiener Lokals Prateralm pleite
Die Prateralm GmbH, einstmals Betreiberin der Prateralm im Wiener Prater, ist wieder pleite. Nicht davon betroffen ist die aktuelle Betreiberin, die Scala Rubens Restaurantbetrieb GmbH rund um den bekannten Wiener Gastronomen Heinz Pollischansky. Der Gläubigerschutzverband Creditreform hat seine Angaben von zuvor korrigiert. Das Lokal läuft wie gewohnt weiter und ist von keinerlei wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffen, wie Pollischansky gegenüber der APA betonte.
Wie Creditreform Mittwochabend berichtete, wurde heute ein Konkursverfahren gegen die Prateralm GmbH am HG Wien eröffnet. Im Vorverfahren haben demnach 41 Gläubiger Forderungen in der Gesamthöhe von 1,29 Mio. Euro angemeldet, davon 1,23 Mio. Euro anerkannt. Es wurde ein 85-prozentiger Sanierungsplan angenommen, wovon lediglich die Barquote bezahlt wurde.
