Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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27.05.2026 08:52:00
Ehemaliger VW-Chef Diess will Traktor mit E-Antrieb und Wechselakkus anbieten
Der frühere VW-Chef Herbert Diess plant einen E-Traktor mit Wechsel-Akkus für Landwirte. Dieser soll schon bald auf den Markt kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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