Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
|
10.03.2026 11:32:29
Ehepaar will neue Firma gründen: Gründer verlassen Biontech
Ugur Sahin und Özlem Türeci entwickelten mit dem von ihnen gegründeten Unternehmen Biontech einen Impfstoff in der Corona-Pandemie. Doch bis Ende des Jahres soll für sie beim Biotechnologie-Konzern in Mainz Schluss sein. Sie haben neue Pläne.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
