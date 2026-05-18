Ehime Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ehime Bank hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 56,65 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 53,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,28 Milliarden JPY – ein Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ehime Bank 15,27 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 184,62 JPY gegenüber 146,47 JPY je Aktie im Vorjahr.

Mit einem Umsatz von 63,29 Milliarden JPY, gegenüber 64,41 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,74 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at