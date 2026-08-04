Ehime Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ehime Bank äußerte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44,39 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ehime Bank ein EPS von 44,62 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at