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10.11.2026 06:31:29
Ehime Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ehime Bank hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 88,72 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ehime Bank 24,28 JPY je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ehime Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 15,58 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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