03.02.2026 06:31:28
Ehime Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ehime Bank hat am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 59,07 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 35,84 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,44 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,41 Milliarden JPY ausgewiesen.
