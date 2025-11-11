Ehime Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ehime Bank hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,28 JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,58 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at