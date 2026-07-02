Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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02.07.2026 07:53:11

Ehrgeiziges Milliardenprojekt: Infineon eröffnet Mega-Fabrik in Dresden

Europa will bei Schlüsseltechnologien unabhängiger werden. Ein neues Hightech-Werk in Desden soll dabei helfen. Das Vorhaben ist mit großen Erwartungen - und einigen offenen Fragen - verbunden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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