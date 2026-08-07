EI Du Pont De Nemours: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

EI Du Pont De Nemours hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 295,87 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 96,49 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2 562,83 Milliarden ARS – das entspricht einem Minus von 31,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 741,40 Milliarden ARS in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at