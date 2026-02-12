EI Du Pont De Nemours legte Quartalsergebnis vor

EI Du Pont De Nemours lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 86,22 ARS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -55,960 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2 432,97 Milliarden ARS – das entspricht einem Minus von 21,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 090,03 Milliarden ARS in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -463,300 ARS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EI Du Pont De Nemours ein EPS von 305,84 ARS in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 8 530,00 Milliarden ARS in den Büchern – ein Minus von 24,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem EI Du Pont De Nemours 11 341,55 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at