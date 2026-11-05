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05.11.2026 06:31:28
EI Du Pont De Nemours öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
EI Du Pont De Nemours äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 272,97 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -231,160 ARS je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat EI Du Pont De Nemours mit einem Umsatz von insgesamt 2 801,68 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 081,22 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 31,35 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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