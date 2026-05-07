EI Du Pont De Nemours: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

EI Du Pont De Nemours hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 110,60 ARS. Im Vorjahresviertel waren -297,660 ARS je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26,34 Prozent auf 2 383,67 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3 236,26 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at