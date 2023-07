EIB- Ukraine könnte als EU-Land locker mit Deutschland mithalten

Brüssel (Reuters) - Die Ukraine wird dem scheidenden Präsidenten der Europäischen Investitionsbank (EIB) zufolge langfristig ein starkes Mitgliedsland der Europäischen Union werden.

"Es ist ein Land, das locker mit uns mithält", sagte der EIB-Chef und frühere FDP-Politiker Werner Hoyer der "Augsburger Allgemeinen" (Freitagausgabe) laut einem Vorabbericht. "Im Bereich der Digitalisierung sind die Ukrainer Lichtjahre weiter als die meisten mitteleuropäischen Staaten, auch Deutschland", betonte Hoyer. "Das Land hat eine Landwirtschaft, die über jeden Zweifel erhaben ist. Und sie haben eine Industrie, die schon in der Sowjetunion die Speerspitze der Entwicklung war, zum Beispiel in der Militärtechnologie."

Man dürfe die Ukraine deshalb nicht unterschätzen. "Wir müssen die Vorstellung überwinden, hier kommt ein Land mit zig Millionen Bettlern zu uns", sagte Hoyer. Die Probleme lägen vor allem beim Thema Rechtsstaatlichkeit. "Aber ich muss den Regierenden auch zugestehen, dass sie es ernst meinen", sagte der EIB-Chef. Er sei aber nicht naiv. "Die Korruption ist endemisch und extrem, deswegen muss man wachsam sein." Er sei jedoch optimistisch, dass die Ukraine die Voraussetzungen für einen EU-Beitritt nach dem Krieg erfüllen könne. "Ich glaube, die Hürden für die Ukrainer, sich teilweise unter großen Opfern mit Reformprozessen auf diese Mitgliedschaft vorzubereiten, werden überwindbar sein."

Aktuell forderte Hoyer mehr Mittel für einen fortwährenden Wiederaufbau der Ukraine während des Krieges. "Es geht auch um eine ökonomische Perspektive: Die Wiederaufbaukosten werden umso höher ausfallen, je später wir damit anfangen", sagte Hoyer. "Wenn erst einmal alles platt gemacht wurde, fangen wir nach Kriegsende in fünf, acht oder zehn Jahren bei Null an", warnte er. Für die Europäische Investitionsbank sei die finanzielle Förderung von Projekten in der Ukraine eine Herausforderung. "Wir machen in der Ukraine im Großen und Ganzen Projektfinanzierung für kritische Infrastruktur, und die ist hochrisikobeladen. Da geht schon mal ein von uns finanziertes Krankenhaus in die Luft. Eine wunderschöne Brücke, die wir finanziert hatten, wurde von den Ukrainern selbst abgerissen, weil auf der anderen Seite des Flusses die russischen Panzer standen."

Hier werde es für die EIB immer schwieriger, Kapitalgeber zu finden: "Unser Geschäft in der Ukraine basiert deshalb darauf, dass unsere Projekte durch Garantien aus dem EU-Haushalt abgesichert werden. Aber für dieses Jahres gibt es leider keine Mittel mehr im EU-Haushalt." Die EU-Mitgliedstaaten hätten für den neuen Ukraine-Fonds gut 400 Millionen Euro zugesagt. "Und wir erwarten mehr! Wir können jetzt doch nicht unsere Hilfe für unsere ukrainischen Freunde einstellen in einer Situation, wo es darum geht, ihre Resilienz zu steigern, und zwar nicht nur militärisch, sondern auch im zivilen Alltag."

Im militärischen Bereich müsse sich die EIB auf Dual-Use-Projekte beschränken, die sowohl militärisch als auch zivil nutzbar sind, wie Satelliten oder Drohnen. "Unser Engagement noch stärker auszuweiten, steht entgegen, dass wir uns als Bank auf den Kapitalmärkten refinanzieren müssen", sagte Hoyer. Dort seien Kriterien wie etwa das, sich von der Verteidigung fernzuhalten, von großer Bedeutung. Es sei für den Banker keine Frage von Berührungsängsten zum Militärischen. Aber es sei unklug, die starke Position und Solidität der Bank auf dem Markt zu gefährden, indem man an reine militärische Projekte herangehe.

