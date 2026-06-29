Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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29.06.2026 13:03:22
EIB announces largest-ever loan: €3 billion to Airbus
The European Investment Bank (EIB) has said the loan, the largest in its history, is aimed at helping boost the EU plane maker's research efforts. The money will be directed to commercial and defense projects.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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