EIB-Kredite in Milliardenhöhe in Österreich vergeben

Damit seien vor allem auch Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien und bezahlbarer Wohnraum finanziert worden, teilte die EIB am Donnerstag mit. In den Jahren davor hatte die Kreditvergabe den Angaben zufolge ebenfalls jeweils rund 1,6 Mrd. Euro erreicht.

Nach der Pandemie hätten auch zahlreiche gemeinsame Projekte mit öffentlichen und privaten Banken die Finanzierung des Mittelstandes, der Österreichs Wirtschaft präge, gesichert.

"In Österreich beobachten wir ein wachsendes Interesse an Projekten, die zur grünen Transformation der Wirtschaft beitragen", berichtete EIB-Vizepräsident Thomas Östros. "Auch in den kommenden Jahren werden wir weiter in den Klimaschutz investieren."

Die EU-Bank habe in der Steiermark beispielsweise den Bau zusätzlicher Windräder im Windpark Pretul unterstützt und in Wien in Private Public Partnerships investiert, die neue Schulen mit innovativen pädagogischen Konzepten und hohen Klimaschutz-Ansprüchen bauen. Die EIB-Gruppe habe auch Life-Science-Start-ups wie etwa Innovacell unterstützt, das eine wirksame Therapie gegen Inkontinenz entwickelt habe.

2022 finanzierte die EIB-Gruppe laut Eigenangaben mit 675 Mio. Euro vorrangig kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) sowie mit 518 Mio. Euro Projekte in der Kategorie "Innovation, Digitales und Humankapital". Auf die Säule "Nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen" seien 281 Mio. Euro entfallen, auf die Säule "Nachhaltige Entwicklungen in Städten und Regionen" 144 Mio. Euro. Viele Projekte der Kategorie "Innovation" hätten einen starken Klimaschutz-Fokus gehabt.

Die EIB verwies auch auf die Start-up-Finanzierung durch den Europäischen Investitionsfonds: Der EIF habe hierzulande rund 250 Mio. Euro zur Gesamtfinanzierung der EIB-Gruppe (1,62 Mrd. Euro) beigetragen.

