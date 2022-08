EIB und Bank Austria mit neuem Kreditrahmen für erneuerbare Energien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die UniCredit Bank Austria fördern Investitionen in kleine und mittelgroße Erneuerbare-Energien- und Energieeffizienz-Projekte. Dafür erhält die Bank von der EIB ein Rahmendarlehen von bis zu 92 Mio. Euro und baut damit ein Kreditportfolio von bis zu 200 Millionen Euro auf, um "saubere" Energielösungen zu finanzieren, teilte die EIB heute in einer Aussendung mit.

"Österreich verfügt bereits über einen der am weitesten entwickelten und effizientesten Märkte für grüne Energie in Europa. Die Zahl seiner erfolgreichen Klimaschutzinvestitionen ist hoch, und in den kommenden Jahren ist mit vielen neuen Projekten zu rechnen", so EIB-Vizepräsident Thomas Östros heute in einer Aussendung.

