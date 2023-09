Eibensteiner bis 2029 voestalpine-CEO - Finanzvorstand-Suche läuft

Der Vertrag des seit 2019 amtierenden voestalpine-Chefs Herbert Eibensteiner ist um weitere fünf Jahre bis 2029 verlängert worden. Der Aufsichtsrat des Stahlkonzerns hat in seiner heutigen Sitzung drei Vorstandsmandate verlängert und zwei neue Mitglieder bestellt. Denn drei von sechs Vorstandsmitgliedern hören am 31. März 2024 auf. Finanzvorstand Robert Ottel will überraschend sein Mandat nicht verlängern, nun läuft die Nachfolgersuche.

Reinhard Nöbauer wird ab 1. April 2024 bis vorerst 2027 Mitglied des Vorstandes und neuer Leiter der High Performance Metals Division, wie der Stahl- und Technologiekonzern mit weltweit gut 51.000 Beschäftigten in einer Aussendung am Dienstag mitteilte. Er folgt auf Franz Rotter, der mit Ende März 2024 seinen Ruhestand antritt. Bis 2029 wiederbestellt wurden die Vorstände Hubert Zajicek und Franz Kainersdorfer. Eine fixierte Nachfolge für den mit April 2024 freiwillig ausscheidenden Vorstand Peter Schwab wird erst in den kommenden Wochen kommuniziert. "Die konkrete Bekanntgabe der neuen Führung in der Metal Forming Division wird aus arbeitsrechtlichen Gründen im Laufe des Monats September erfolgen", hieß es von der voestalpine.

"Im Zuge des Suchprozesses war es ein klares Ziel des Aufsichtsrates, die Diversität im Vorstand zu erhöhen. Das heißt im Zuge des aktuellen Bestellungsprozesses eine Frau als Leiterin einer Division in den Vorstand zu berufen", so voestalpine-Konzernsprecher Peter Felsbach auf APA-Anfrage. Peter Schwab habe frühzeitig seinen Rückzug bekanntgegeben, dadurch sei die Personalsuche auch international erfolgt. "Der Aufsichtsrat ist überzeugt nun eine sehr gute Lösung gefunden zu haben. Wir gehen also davon aus, dass mit dem kommenden Geschäftsjahr eine Frau in den Vorstand der voestalpine AG einziehen wird", sagte der Konzernsprecher. Bisher ist der Vorstand rein männlich besetzt.

Der Stahlkonzern muss nun auch kurzfristig einen neuen Finanzvorstand suchen. Der derzeitige Finanzvorstand Robert Ottel hat dem Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Eder gestern mitgeteilt, die angebotene Verlängerung seines Mandats ab 1. April 2024 nicht anzunehmen - und seinen aktuellen Vertrag per 31. März 2024 auslaufen zu lassen. Eder bedauerte gestern in einer Aussendung den angekündigten Rückzug. Ottel (Jahrgang 1967) ist seit April 2004 Vorstandsmitglied. Der Aufsichtsrat will bis Ende des Jahres über einen neuen Finanzvorstand entscheiden.

