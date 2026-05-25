Eicher Motors präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eicher Motors hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 55,41 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eicher Motors 49,69 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 60,80 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 16,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Experten hatten einen Gewinn von 53,44 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 59,50 Milliarden INR erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 201,09 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 172,76 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 234,08 Milliarden INR – ein Plus von 24,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Eicher Motors 187,76 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 202,67 INR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 232,62 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at