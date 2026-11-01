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01.11.2026 15:20:50
Eicher Motors : Royal Enfield October Sales Rise 7% To 133,442 Units
(RTTNews) - Eicher Motors Ltd.'s iconic motorcycle brand Royal Enfield recorded its highest-ever monthly sales in October 2026, delivering 133,442 motorcycles, marking a 7% increase compared with the same month last year.
The strong performance was driven by robust demand during the festive season, with customers continuing to show enthusiasm for Royal Enfield's diverse portfolio of motorcycles across domestic and international markets.
The momentum was particularly evident during the September-October festive period. Royal Enfield reported cumulative sales of 267,400 units over the two months, surpassing the company's total festive season sales recorded in the previous year, even before the current festive season concluded.
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