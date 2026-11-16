16.11.2026 06:31:29

Eicher Motors stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Eicher Motors hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 57,31 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 49,93 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Eicher Motors im vergangenen Quartal 74,22 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eicher Motors 61,72 Milliarden INR umsetzen können.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 58,35 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 74,85 Milliarden INR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at

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