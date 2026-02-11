|
Eicher Motors stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Eicher Motors hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 51,79 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 42,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,94 Prozent auf 61,14 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,73 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 51,99 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 60,44 Milliarden INR gesehen.
