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31.07.2026 06:31:29
Eicher Motors zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Eicher Motors hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 53,30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 43,95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,55 Prozent auf 66,32 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 53,00 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 64,35 Milliarden INR gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
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