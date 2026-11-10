Eidai: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Eidai ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eidai die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,77 JPY. Im Vorjahresviertel waren 0,060 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,24 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 17,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at