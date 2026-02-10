Eidai gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Eidai hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 6,48 JPY gegenüber 3,53 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Eidai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,47 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at