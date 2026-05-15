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15.05.2026 06:31:29
Eidai hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Eidai ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eidai die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 69,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 5,46 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 19,05 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,01 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 64,410 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,660 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 73,77 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 71,20 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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