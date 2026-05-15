15.05.2026 06:31:29

Eidai Kako gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Eidai Kako hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 49,32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 28,95 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,27 Milliarden JPY – ein Plus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eidai Kako 2,14 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 265,20 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Eidai Kako ein Gewinn pro Aktie von 141,13 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 9,22 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,86 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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