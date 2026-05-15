|
15.05.2026 06:31:29
Eidai Kako gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Eidai Kako hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 49,32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 28,95 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,27 Milliarden JPY – ein Plus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eidai Kako 2,14 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 265,20 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Eidai Kako ein Gewinn pro Aktie von 141,13 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 9,22 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,86 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.