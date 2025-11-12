Eidai Kako: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Eidai Kako äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 56,61 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -10,090 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,46 Prozent auf 2,26 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

