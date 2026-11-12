Eidai Kako stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Eidai Kako gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 103,15 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 56,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Eidai Kako 2,51 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at