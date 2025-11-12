Eidai verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Eidai stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -6,480 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,74 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 16,98 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at