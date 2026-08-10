Eidai: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Eidai hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 4,89 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eidai noch ein Gewinn pro Aktie von -1,900 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 18,80 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eidai 17,52 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at