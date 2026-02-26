Eidesvik Offshore AS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Eidesvik Offshore AS gab am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,05 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,170 NOK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 186,8 Millionen NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 183,2 Millionen NOK.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,930 NOK beziffert. Im Vorjahr waren 1,13 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Eidesvik Offshore AS im vergangenen Geschäftsjahr 785,13 Millionen NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eidesvik Offshore AS 759,40 Millionen NOK umsetzen können.

