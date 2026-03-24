SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
24.03.2026 11:57:00
Eier-Preise: Warum sie zu Ostern noch mal teurer werden
Werden zu Ostern die Eier knapp? Experten rechnen zwar nicht damit, dass es flächendeckend zu Engpässen kommt. Aber die Preise werden wohl noch mal steigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!