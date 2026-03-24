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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004

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24.03.2026 11:57:00

Eier-Preise: Warum sie zu Ostern noch mal teurer werden

Werden zu Ostern die Eier knapp? Experten rechnen zwar nicht damit, dass es flächendeckend zu Engpässen kommt. Aber die Preise werden wohl noch mal steigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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