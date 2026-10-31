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31.10.2026 18:14:38
Eierwürfe bei Demonstration nahe Hackescher Höfe in Berlin
BERLIN (dpa-AFX) - Bei einer Demonstration in Berlin-Mitte nahe der bekannten Hackeschen Höfe ist es nach Polizeiangaben zu Eier- und Flaschenwürfen gekommen. Rund 700 Menschen haben sich zu der Demonstration mit dem Titel "Gen Z hat genug!" am Rosenthaler Platz versammelt, wie ein Polizeisprecher sagte.
Der Protestzug steht im Kontext mit den bundesweiten Jugendprotesten, ist aber nicht Teil der bundesweiten Demos der Initiative "Gen Z regelt". Bei deren Veranstaltung am Brandenburger Tor hatten am Nachmittag Tausende Menschen friedlich demonstriert.
Der Veranstalter des abendlichen Protestzuges wird von der Polizei dem linken Spektrum zugeordnet, auch Teilnehmer der propalästinensischen Szene waren vor Ort. Die Polizei begleitete die Demo mit zahlreichen Beamtinnen und Beamten. Den ganzen Tag über ist sie nach eigenen Angaben mit rund 1.500 Polizistinnen und Polizisten zusätzlich in der Stadt unterwegs./mvk/DP/zb
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