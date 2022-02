Eiffage: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Eiffage ließ sich am 23.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eiffage die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite standen 5,20 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,83 Milliarden EUR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 7,98 EUR beziffert, während im Vorjahr 3,83 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Eiffage 19,20 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 16,66 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at