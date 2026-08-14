Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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14.08.2026 15:37:00
Eigenes KI-Modell für China von Apple mit Hilfe von Alibaba
Wie schon bei Google Gemini geht Apple offenbar im Reich der Mitte vor: Das Unternehmen trainiert eigene Modelle mit externer Technik – hier ist es wohl Qwen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Apple Inc.
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12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Mittag (finanzen.at)
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11.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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10.08.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
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10.08.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
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10.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
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10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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06.08.26
|Apple-Aktie im Visier: OpenAI wehrt sich im Konflikt um KI-Geheimnisse (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
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|05.08.26
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|03.08.26
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|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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|Apple Halten
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|31.07.26
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|31.07.26
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|25.06.26
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|10.08.26
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|30.01.26
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|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
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|03.08.26
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|31.07.26
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|27.07.26
|Apple Hold
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Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.