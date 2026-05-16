CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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16.05.2026 23:35:21
Eight injured after car ploughs into crowd in Italy's Modena
Investigators are still determining if the driver acted deliberately. Italian Prime Minister Giorgia Meloni called the incident in Modena "extremely serious."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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