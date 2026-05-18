Eightco stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Eightco hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,32 USD gegenüber -0,840 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 7,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 23,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eightco 9,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at