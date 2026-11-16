Eightco: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Eightco äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,580 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 98,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at