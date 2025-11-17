Eightco zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Eightco präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eightco -1,770 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eightco in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,3 Millionen USD im Vergleich zu 7,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at