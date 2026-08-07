EIH Associated Hotels stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EIH Associated Hotels hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,13 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 659,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 687,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at