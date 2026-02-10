EIH Associated Hotels veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

EIH Associated Hotels äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,66 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EIH Associated Hotels ein EPS von 6,55 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EIH Associated Hotels in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,29 Milliarden INR im Vergleich zu 1,33 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at